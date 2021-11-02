Испания

Роман Котляр — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Испании-2021/22.

В новом обзоре туре испанской Примеры поговорим о первом матче Барселоны под руководством нового наставника, победах Реала и Атлетико, и других событиях.

Винисиус продолжает разрывать

Реал добыл выездную победу над Эльче. После нулевки с Осасуной подопечным Карло Анчелотти нельзя было терять очки с еще одним андердогом чемпионата Испании.

Куртуа – Л. Васкес (Карвахаль, 65), Милитао, Алаба, Марсело (Менди, 66) – Модрич (Камавинга, 84), Каземиро, Кроос – Родриго (Асенсио, 18), Мариано Диас, Винисиус (Э. Азар, 85)

Итальянец провел ротацию лишь на двух позициях, выпустив на левом фланге обороны Марсело, а также предоставив отдых Кариму Бензема, которого заменил Мариано Диас. Не прошло и получас игры, как Папе Карло пришлось провести еще и вынужденную замену, так как Родриго получил досадное повреждение (ему на смену вышел Марко Асенсио).

Надо сказать, что аутсайдер пары не тушевался, и до, и после удаления навязывая борьбу фавориту. К примеру, сразу после замены Родриго Тибо Куртуа выбил из-под перекладины опасный удар Лукаса Бойе.

Прошло несколько минут и "сливочные" уже вели в счете. Винисиус здорово обыгрался с Мариано (см. голы тура), отправив мяч в дальний угол без шансов для вратаря соперника. Затем мог забивать уже сам партнер бразильца, но с острого угла не попал в створ.

Эльче ответил неплохим моментом Лукаса Переса, но экс-игрок львовских Карпат непостижимым образом запустил мяч мимо ворот. Да уж, в играх с соперниками калибра мадридского Реала необходимо дорожить каждым своим моментом!

Ситуация для хозяев усложнилась после удаления Рауля Гути, а после гола Винисиуса все окончательно стало ясно. В концовке "зелено-белые" сумели лишь сократить счет после небольшого ляпа мадридской обороны, но не более того.

Смена тренера не помогла Барселоне победить

Первый матч каталонцев под руководством Серхи Бархуана получился неоднозначным. С одной стороны, мы увидели более свежую и "живую" версию Барселоны, с другой – итоговый результат вышел весьма неудовлетворительным.



тер Штеген – Мингеса (Эззалзули, 80), Пике (Лангле, 70), Э. Гарсия, Альба – Бускетс – Дест, Гави (Пуч, 70), Нико Гонсалес (Бальде, 80), Депай – Агуэро (Коутиньо, 41)



Самый яркий момент первого тайма не был связан с голом, удалением или с каким-то типичным игровым эпизодом, а с тем, что кто-то из игроков Алавеса случайно сбил с ног бокового арбитра. На поле же не происходило практически ничего интересного. Из важного стоит выделить, что Барселона впервые в сезоне начала матч в расстановке 4-1-4-1 (эта формация уже использовалась в лигочемпионском поединке с Баварией, однако тогда каталонцы начали встречу, играя 3-5-2), а также изменившийся принцип владения мячом.

Если про Рональду Кумане "кулес" частенько занимались стерильным владением, то в отчетной игре он было направлено, скорее, на созидание. На это было приятно смотреть.

"Уничтожители бобов" не выставили глубокий автобус, играя 4-2-3-1, что является очередной иллюстрацией положения нынешней Барселоны в футбольном мире. Поклонникам "больше, чем клуба" необходимо привыкнуть, что в ближайшее время у многих соперников вряд ли будут трястись коленки при личных встречах.

Ряд полумоментов команды Бархуана не завершились ничем стоящим, разве что, эпизод с несостоявшимся акцентированным ударом Жорди Альбы, когда кипер гостей успел забрать мяч, выглядел достаточно опасно в теории.

Ближе к перерыву очередную досадную травму получил Серхио Агуэро, неудачно приземлившийся на ногу в одном из эпизодов. Да уж, стоило только аргентинцу вернуться в строй, как снова повреждение. Есть вероятность, что в сегодняшней игре с Динамо со старта может объявиться Люк де Йонг.

Второй тайм не сильно отличался от первого. Игра проходила примерно в том же русле, а единственной разницей стало лишь наличие двух забитых мячей. В первом случае сыграл гений Мемфиса Депая, во втором – блестящая комбинация Депортиво. До финального свистка у обеих команд были лишь полумоменты.

Словом, смазанным получился дебют Серхи Бархуана, а эта Барселона представляет из себя настоящую загадку. Даже незатейливый Алавес взял очко за счет грамотной организации игры и выжимки максимума из своих ситуаций. Киевскому Динамо стоит взять подобный рецепт противодействия каталонцам на заметку.

Атлетико разгромил Бетис

Ничья с Леванте вынуждала Атлетико играть только на победу с Бетисом, так как отрыв от Реала и Севильи составлял два очка не в пользу "кольчонерос", а от Реала Сосьедад – целых три, пусть сан-себастьянцы и сыграли на матч больше.



Облак – Савич, Хименес, Эрмосо – Триппьер, де Пауль (Кунья, 84), Коке, Феррейра Карраско (Лоди, 88) – Корреа (Э. Эррера, 84), Суарес (Фелиш, 71), Гризманн



Преимущество банды восседавшего на трибунах Диего Симеоне, напомним, удаленного в прошлом туре, было достаточно серьезным. После потрясного гола в исполнении Янника Феррейра Карраско хозяева вполне могли забить гол/другой еще до перерыва, но подвела реализация. Бетис сподобился лишь на один удар за первые 45 минут, а всего разжился лишь одним ударом в створ за целый матч.

Если бы не Клаудио Браво и его семь спасений, то "огурцы" могли уехать с Ванда Метрополитано с гораздо большей разницей в счете.

Стоит отдельно отметить третье взятие ворот авторства Жоау Фелиша. Португалец не мог забить за Атлетико 948 (!) минут во всех соревнованиях, а после того, как Феррейра Карраско запустил его один на один с чилийским стражем ворот севильцев, которого он без проблем переиграл ударом в "домик", казалось, что сие взятие ворот будет отменено из-за офсайда. Самое дорогое приобретение в истории мадридского гранда раздосадовано взмахнуло руками после свистка арбитра, однако после консультации с ВАР тот все-таки гол засчитал. Радости партнерам и беснующемуся "Чоло" Симеоне не было предела.

В следующем туре "матрасников" ждет непростая встреча с Валенсией.

Коротко об остальных:

- Исход поединка Севильи и Осасуны был довольно предсказуемым вариантом для любителей ставок. Дело в том, что последнее поражение "нервионцев" от этого соперника датировано 26 мая 2013 года! После сей даты коллектив из Андалусии выиграл семь поединков и лишь однажды сыграл вничью, да и то долгое время вел в счете в той игре. Интриги на сей раз не получилось. Видимо, ничья с мадридским Реалом в середине прошлой недели отобрала у памплонцев чересчур много сил. Банда Хулена Лопетеги забила по голу в каждом из таймов, а Осасуна может и смогла бы сравнять счет, но второй мяч (см. фэйл тура) получился уж больно подарочным для Лукаса Окампоса и компании. После такого поднять головы было достаточно трудно.

- В левантийском дерби победу неожиданно отпраздновала Валенсия. Невероятно важная виктория для "летучих мышей", не побеждавших в Примере с 12 сентября! Героем встречи стал француз Димитри Фулькье, ассистировавший Уго Гильямону на первый гол подопечных Хосе Бордаласа, а затем заработавший пенальти, реализованный Карлосом Солером. Вильярреал не может добыть три очка в чемпионате практически целый месяц, а единственная победа на этом отрезке во всех турнирах была в Лиге чемпионов, где банда Унаи Эмери разгромила Янг Бойз (4:1) в Берне. Сказывается еврокубковая усталость?

- Кадис вырвал одно очко у Мальорки. Островитяне открыл счет в первом тайме, на 82 минуте схлопотали удаление (Луис Гарсия), а в самой концовке получили пенальти в свои ворота. "Точку" для "желтой субмарины" заработал, к слову, Чоко Лосано, автор хет-трика в ворота Вильярреала в предыдущем туре. Альваро Негредо был точен с одиннадцати метров.

- Хетафе наконец-то одержал первую победу в этом сезоне! Подмадридцы добыли волевую победу над Эспаньолом (2:1). Отдельного внимания заслуживает первое взятие ворот в матче авторства Энеса Унала, закосплеившего Марио Манджукича с его блестящим мячом в финале Лиги чемпионов 2017 года (см. голы тура). "Попугайчикам" удалось выровнять цифры на табло, но в начале второго тайма все тот же Унал мощно вогнал второй гол, который по итогу и стал победным. Поздравляем скромный коллектив!

- Драма последних минут приключилась и в баскском дерби. Реал Сосьедад вышел вперед на 58 минуте благодаря четко реализованному Александром Исаком пенальти, но Атлетик из Бильбао сумел отыграться на первой добавленной ко второму тайму минуте. Взятие ворот "львов" получилось весьма курьезным. Голкипер сан-себастьянцев Алекс Ремиро сумел парировать плотный выстрел Иньиго Мартинеса со штрафного, но мяч рикошетом от перекладины предательски залетел в ворота.

- Райо и Сельта голов не забили.

- В заключение Гранада разбила Леванте на его поле – 3:0. Игра была достаточно равной, однако "насриды" гораздо лучше распорядились своими моментами. Подопечные Роберто Морено не проигрывают в четырех поединках Примеры кряду, покинув опасную зону. И славно, так как четвертьфиналист минувшей Лиги Европы явно не должен бороться за выживание. А вот смена тренера пока что не сильно помогла "лягушкам" (см. интересные факты).

Интересные факты:

- Винисиус забил шесть голов в 11 матчах Ла Лиги-2021/22, столько же, сколько в двух предыдущих сезонах турнира вместе взятых (шесть голов в 64 матчах).

- Яссин Буну оформил третий ассист в элитном дивизионе чемпионата Испании.

- Хулен Лопетеги быстрее всех тренеров в истории Севильи добыл 50 побед в Ла Лиге (87 игр), побив рекорд Маноло Хименеса (50 викторий в 91 игре).

- Барселона проиграла 3 из последних 4 матчей Ла Лиги, то есть столько же раз, сколько в своих предыдущих 34 матчах в соревновании (В23 Н8 П3).

- Димитри Фулькье из Валенсии второй игрок после Санти Мины из Сельты, который в одной игре чемпионата ассистировал партнеру и заработал пенальти для своей команды.

- Валенсия обыграла Вильярреал владея мячом всего лишь 25%. Это самый низкий показатель, который требовался для победы одной команде в Примере с сезона-2005/06.

- Только Лионель Месси забил больше голов из-за штрафной (34) с начала 2018 года, чем Мемфис Депай (13, делит второе место с Дрисом Мертенсом из Наполи).

- 60% своих голов в Ла Лиге (3 из 5) Луис Риоха из Алавеса забил в ворота Барселоны.

- Мануэль Пеллегрини вошел в пятерку иностранных тренеров с наибольшим количеством матчей в Ла Лиге. Поединок Атлетико и Бетиса стал для чилийского "Инженера" 382-ым в элитном испанском дивизионе (до севильского коллектива он тренировал также Вильярреал и Малагу).

- Голевое молчание Жоау Фелиша в футболке "матрасников" прервалось на 948 минуте!

- Энес Унал – первый игрок Хетафе, забивший дубль на родном для команды Колисэуме после Анхеля Родригеса, в сентябре прошлого года оставивший два автографа в воротах Бетиса.

- Реал Сосьедад наибольшее количество раз поражал ворота Унаи Симона в его профессиональной карьере – дважды забивал Микель Оярсабаль, однажды Александр Исак.

- Иньиго Мартинес из Атлетика стал первым игроком со времен Микеля Сусаэты (2012 год), который поразил ворота Реала из Сан-Себастьяна в баскском дерби прямым ударом со штрафного.

- Гранада выиграла выездной матч в Ла Лиге с разницей в три мяча лишь в седьмой раз в своей истории.

- Хавьер Перейра набрал всего два очка в своих четырех играх в Ла Лиге (Н2, П2), что является худшим стартом тренера Леванте после его первых четырех игр в соревновании со времен Хосе Луиса Мендилибара в 2014 году (Н1, П3).

Лучший гол 12 тура:

Крутая комбинация Реала



Гильямон Санмартин (Валенсия)

Мемфис Депай (Барселона)

Шикарная комбинация Алавеса имени Хоселу-Луис Риоха

Энес Унал (Хетафе)

Янник Феррейра Карраско

Фэйл тура:

Несогласованность в рядах Осасуны

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Турнирная таблица:

Лучшие бомбардиры:

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Роман Котляр, Football.ua