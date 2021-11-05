Испания

Нидерландец может покинуть команду в ближайшее время.

Барселона рассматривает возможность прекратить арендное соглашение нападающего Люка Де Йонга в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Sport.es, футболист был личной инициативой бывшего тренера "сине-гранатовых" Рональда Кумана и не нужен нынешнему тренерскому штабу.

В текущем сезоне нидерландский нападающий провел девять матчей на клубном уровне, отметившись забитым голом.

Напомним, что ранее генеральный директор Барселоны заверил, что Барселона компенсировала отсутствие продаж футболок Месси приобретением Де Йонга и Депаем.