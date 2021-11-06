В рамках 13-го тура испанской Ла Лиги Эспаньол принимал на своем поле Гранаду и одержал уверенную победу.

Каталонский клуб отправил в ворота соперника два безответных мяча, авторами которых стали Педроса и Де Томас.

Обзор матча:


Эспаньол - Гранада 2:0
Голы: Педроса, 30, Де Томас, 42

Эспаньол: Диего Лопес — Педроса, Кабрера, Серджи Гомес, Алеиш Видаль — Пуадо (Меламед, 61), Баре (Давид Лопес, 72), Дардер, Эррера (Морланес, 72), Эмбарба — Де Томас

Гранада: Машимиану — Нева (Эскудеро, 78), Херман Санчес, Диас, Кини (Арьяс, 59) — Соро (Мачис, 59), Монторо (Бакка, 78), Мончу, Рочина — Молина, Суарес

Предупреждения: Баре, Диас.