Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.
Эспаньол — Гранада, GEtty images
06 ноября 2021, 19:05
В рамках 13-го тура испанской Ла Лиги Эспаньол принимал на своем поле Гранаду и одержал уверенную победу.
Каталонский клуб отправил в ворота соперника два безответных мяча, авторами которых стали Педроса и Де Томас.
Обзор матча:
Эспаньол - Гранада 2:0
Голы: Педроса, 30, Де Томас, 42
Эспаньол: Диего Лопес — Педроса, Кабрера, Серджи Гомес, Алеиш Видаль — Пуадо (Меламед, 61), Баре (Давид Лопес, 72), Дардер, Эррера (Морланес, 72), Эмбарба — Де Томас
Гранада: Машимиану — Нева (Эскудеро, 78), Херман Санчес, Диас, Кини (Арьяс, 59) — Соро (Мачис, 59), Монторо (Бакка, 78), Мончу, Рочина — Молина, Суарес
Предупреждения: Баре, Диас.