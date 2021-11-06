Испания

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании.

В матче 13-го тура Примеры Барселона упустила победу над Сельтой, сыграв вничью со счетом 3:3.

Каталонцы отличились трижды в первом тайме усилиями Ансу Фати, Серхио Бускетса и Мемфиса Депая. Однако Сельта смогла отыграться во второй половине благодаря дублю Яго Аспаса и голу Нолито.



Cельта – Барселона 3:3

Голы: Аспас, 52, 90+6, Нолито, 74 – Фати, 5, Бускетс, 18, Депай 34.

Cельта: Дитуро – Мальо (Васкес,46), Мурильо (Нестор Араухо,70), Айду, Галан – Солари (Бельтран,46), Суареc, Тапия (Серви,65), Нолито – Гальярдо, Аспас.

Барселона: тер Штеген – Мингеса, Эрик Гарсия (Рональд Араухо,46), Лангле, Альба – Бускетс, Нико (Пуч,59), Гави (Эззалзули,80) Френки Де Йонг – Фати (Бальде,46) Депай.

Предупреждения: Солари, Тапия, Аспас – Гарсия, Альба, Бускетс, Штеген, Эззалзули, Френки де Йонг.