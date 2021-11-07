Главный тренер Барселоны Б подвел итог под своей работой с первой командой каталонцев.
серхи бархуан, twitter.com/FCBarcelonaB
07 ноября 2021, 16:28
Бывший исполняющий обязанности главного тренера Барселоны Серхи Бархуан подвел итог под своим периодом во главе каталонского клуба.
Специалист тепло поблагодарил всех причастных за тот период, который он провел с клубом.
"Благодарен всем игрокам, штабу и персоналу за старания. Эти дни были напряженными. Пора продолжать работу в клубе. Вперед, Барселона!", — написал Бархуан в своем Twitter.
Под руководством Бархуана Барселона провела три поединка, дважды сыграв вничью и добыв одну победу в Лиге чемпионов над киевским Динамо (1:0).
Напомним, президент Барселоны Жоан Лапорта подтвердил назначение легенды клуба Хави Эрнандеса на должность главного тренера команды.