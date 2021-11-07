Испания

Главный тренер Барселоны Б подвел итог под своей работой с первой командой каталонцев.

Бывший исполняющий обязанности главного тренера Барселоны Серхи Бархуан подвел итог под своим периодом во главе каталонского клуба.

Специалист тепло поблагодарил всех причастных за тот период, который он провел с клубом.

"Благодарен всем игрокам, штабу и персоналу за старания. Эти дни были напряженными. Пора продолжать работу в клубе. Вперед, Барселона!", — написал Бархуан в своем Twitter.

Под руководством Бархуана Барселона провела три поединка, дважды сыграв вничью и добыв одну победу в Лиге чемпионов над киевским Динамо (1:0).

Напомним, президент Барселоны Жоан Лапорта подтвердил назначение легенды клуба Хави Эрнандеса на должность главного тренера команды.