Испания

Президент "сине-гранатовых" заявил, что контракт вскоре будет подписан.

Президент Барселоны Жоан Лапорта подтвердил информацию о том, что Хави Эрнандес станет главным тренером команды.

"Контракт будет подписан в ближайшее время. Хави будет тренером Барселоны", — приводит слова функционера Mundo Deportivo.

По информации СМИ, испанский тренер подпишет трехлетний контракт с "сине-гранатовыми". Также будет включена опция продления.

Напомним, что ранее Хави Эрнандес со слезами на глазах попрощался со своим бывшим клубом — Аль-Саддом.