Испания

Роман Котляр — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Испании-2021/22.

Последний тур чемпионата Испании получился богатым на события. Тут тебе и впечатляющая мясорубка в Галисии, и гол вечно молодого Радамеля Фалькао в ворота мадридского Реала, и многое другое.

Хави, приди!

Давайте начнем с самого нашумевшего поединка выходных в Испании, а именно сенсационной ничьей в Галисии.

тер Штеген – Мингеса, Э. Гарсия (Араухо, 46), Лангле, Альба – Нико Гонсалес (Пуч, 59), Бускетс, Ф. де Йонг – Гави (Эззалзули, 80), Депай, Фати (Бальде, 46)

Победа над киевским Динамо в последнем туре чемпионской лиги не должна вводить в заблуждение. Да, класса "блаугранас" по-прежнему хватает если не для уверенных побед над командами калибра "бело-синих", то как минимум, как в матче на НСК Олимпийском, для того, чтобы выждать и подловить соперника на ошибке. Правда, пока что это слабо работает в Примере.

Эдуардо Коудет принял соломоново решение не ставить против такой Барселоны низкий блок, а просто применить тот игровой компонент, который вводит игроков "сине-гранатовых" в оцепенение, а именно высокий интенсивный прессинг.

Если не верите, пересмотрите поединки каталонцев против Баварии и Атлетика из Бильбао, служащие ярчайшей иллюстрацией.

Так вот, Сельта выглядела просто фантастически в прессинге и контрпрессинге, стараясь накрывать соперника уже при билд-апе, да так, что Марк-Андре тер Штегену порой тупо не было куда отдавать мяч. Немцу приходилось начинать атаку либо с поиском Бускетса рискованной передачей через центр, либо выносом. Ниже пример подобного эффективного высокого прессинга галисийцев.

Прессинг Яго Аспаса вынуждает тер Штегена выбивать мяч через центр в зону Бускетса, однако это едва не оборачивается пропущенным голом

Несколько парадоксально, что Барселона умудрилась забить хозяевам сразу три мяча, так как из логики игры это совершенно не выплывало. Ну, Барса есть Барса. Первый мяч – чисто индивидуальное мастерство Ансумане Фати. "Кулес" убежали в быструю контратаку, де Йонг отправил Альбу в забег по флангу, ну а тот отдал на юную звездочку своей команды, качнувшую защитника и расстрелявшую дальний угол сочным обводящим ударом.

Второй гол стал следствием позиционной ошибки Сельты, проигравшей зону подбора, где Нико Гонсалес (у этого паренька сразу 8 (!) успешных обводок в этом матче, столько же у Фрэнки де Йонга) выкатил игровой снаряд на 16-ый результативный удар Серхио Бускетса в футболке Барселоны. Поучаствовал Нико и в третьем забитом мяче.

Именно он стянул на себя нескольких игроков "кельтов", грамотно сыграл и Депай, уведя за собой одного из защитников, благодаря чему образовалось свободное пространство на левом фланге, куда ворвался Альба, а уж о эффективных кроссах этого игрока мы все прекрасно знаем. Мемфис Депай не имел права промазать.

Команда Коудета могла уйти в раздевалку и вовсе с дефицитом в четыре мяча, но Фати промазал после отличной передачи от де Йонга, попутно дернув заднюю поверхность бедра. На второй тайм вызванный Луисом Энрике на ноябрьские поединки "фурии рохи" парень уже не вышел.

Многие могли бы поднять лапки кверху после подобного сценария, но только не Сельта! Во втором тайме именно она царствовала на поле. О чем говорить, если Барселона создала всего один единственный момент во вторые 45 минут, когда Фрэнки де Йонг сам отобрал мяч, сам прошел и сам угодил в перекладину в концовке. ВСЕ!

3:1 — шикарная комбинация Сельты, в которой нашлось место и передаче пяткой и блестящему переводу на противоположный фланг, куда ворвался Хави Галан, нанесший удар, тер Штеген не сумел зафиксировать мяч в руках, Араухо выбил его практически из пустых ворот, но Аспас был тут как тут.

Второй "голясо" Нолито стал следствием блестящего контрпрессинга, а третий мяч – выигранный верх и мастерское завершение символа "кельтов", над которым в свое время насмехались в Ливерпуле.

Более того, арбитр из-за разных нарушений отменил сразу три (!) гола хозяев, так что все совершенно по делу.

В середине прошлой недели стало известно, что Хави готов приступить к должности тренера "сине-гранатовых" во время международного перерыва. Последний раз, когда по ходу сезона в Барселоне увольняли голландского специалиста и назначали легендарного в прошлом игрока "кулес" на будущий же год завоевали "требл". Никаких намеков, просто так и лезущая в голову аналогия.

Валенсия – Атлетико, или 3:3 второй игровой день кряду

Если вы по какой-то причине не смотрели отчетный поединок или переключили канал либо стрим после первого тайма, то можете кусать локти. Как говорил один комментатор: "Что, если Вы променяли эту игру на свидание, а она даже не стала Вашей женой?" Второй тайм на Месталье вышел просто на загляденье!

Первая половина встречи завершилась минимальным преимуществом "матрасников" (Луис Суарес четко переправил мяч в дальний угол после проникающего паса от Анхеля Корреа), а вот затем началось настоящее шоу.

Силлессен – Фулькье, Диахаби, Альдерете (М. Вальехо, 85), Гайя – Гильямон – Солер (Коиндреди, 85), Васс (Андре Маркос, 65), Рачич (Мусах, 65), Кошта (Дуро, 85) – Гэдеш

Облак – Савич, Хименес, Эрмосо – Триппьер (Врсалько, 8), Де Пауль (Фелиш, 87), Коке, Феррейра Карраско – Корреа (Кондогбия, 73), Гризманн – Суарес (Э. Эррера, 87)

В начале второго тайма "летучие мыши" неожиданно сумели сравнять счет, причем довольно курьезным образом. Рачич показал блестящую ориентацию корпусом, развернув атаку, завершившуюся сильным ударом Гэдеша и сэйвом Облака, к несчастью для словенского вратаря обернувшимся досадным рикошетом от Стефана Савича (см. интересные факты).

Атлетико это нисколько не смутило. Сперва Антуан Гризманн забил потрясающий сольный шедевр (см. голы тура), а вскоре Суарес выдал пас пяткой на грани гениальности на Шиме Врсалько после розыгрыша штрафного.

До конца встречи счет не менялся, а "матрасники" принялись удерживать устраивающий счет, за что и были наказаны.

В добавленное время Уго Дуро дважды расписался в воротах Облака после фланговых подач от партнеров, тем самым дав нам повод похвалить наставника левантийцев Хосе Бордаласа за грамотный матч-менеджмент. Напомним, что именно выход Дуро вместо Элдера Кошты позволил "мышам" переломить игру.

В глобальном плане Валенсии это ничего не дает, а вот Атлетико потерял шесть очков в последних четырех турах, что может вылезти "индейцам" боком на финише дистанции.

Реал одолел Райо

Третий поединок с участием испанского гранда получился предсказуемым и по счету, и по игре, пусть ему и довелось помучиться в самой концовке.

Куртуа – Карвахаль (Начо, 90+3), Милитао, Алаба, Ф. Менди – Камавинга, Каземиро, Кроос – Асенсио (Лукас Васкес, 83), Бензема (Э. Азар, 83), Винисиус

Мадридцы уверенно контролировали ход игры с Райо, не позволяя "пчелам" создать что-то стоящее у своих ворот, а сами могли забивать не раз и не два. Сами же "бланкос" отличились дважды. В первом случае Марко Асенсио классной передачей нашел в штрафной набегавшего Тони Крооса, нанесшего настоящий "голясо спектакуляр", как сказали бы испанские комментаторы, в самую "девятку" (см. голы тура), а второе взятие ворот стало возможным благодаря блестящему прострельному пасу Давида Алабы на Бензема.

Райо начал оживать лишь ближе к эндшпилю. До этого "сливочные" могли окончательно похоронить интригу, но все время мазали из убойных позиций. К примеру, по собственной глупости лишили нас настоящего шедевра, когда Менди и Винисиус расчертили комбинацию пятками, а Бензема фирменным обводящим ударом лишь распугал болельщиков за дальней штангой.

Игру андердога заметно оживил Радамель Фалькао, вскоре от пятки Алабы сокративший отставание Вальекано в счете, а на последних минутах лишь реакция Крооса, выбившего мяч на ленточке после удара Хосе Посо, не позволило симпатичному коллективу Андони Ираолы выровнять цифры на табло.

Райо Вальекано постепенно становится настоящей грозой авторитетов в испанской Примере!

Коротко об остальных:

- Кадис продолжает покусывать претендентов на высокие места. От рук "желтой субмарины" в этом сезоне успели пострадать Барселона и Вильярреал, а теперь еще и Атлетик из Бильбао (0:1). Ко всем пяти голам скромного коллектива в последних трех играх приложил ногу Чоко Лосано. На сей раз гондурасец ассистировал Сальви Санчесу, прошившему Унаи Симона ударом в ближний угол. Далее могли забивать обе команды, но тут уж в дело вступали вратари. И Симон, и Ледесма по нескольку раз спасли свои ворота, а аргентинец и вовсе стал чуть ли не одним из героев встречи, чего нельзя сказать о полевых игроках.

- Эспаньол одолел Гранаду и поравнялся по очкам с земляками в таблице (2:0). Правда, у Барселоны все еще есть матч в запасе. Каталонское дерби 20 ноября грозит быть очень интригующим и впервые за долгие годы в нем действительно сложно называть безоговорочным фаворитом "сине-гранатовых". Так вот, "попугайчики" обыграли "насридов", а главным героем стал Серж Дардер, выполнивший две голевых на Адриа Педросу (см. голы тура) и Рауля де Томаса. Последний и вовсе рвет и мечет в этом розыгрыше Примеры. Такими темпами воспитанник мадридского Реала может получить последний шанс в карьере от какого-нибудь серьезного европейского клуба.

- Алавес добыл волевую викторию над Леванте (2:1). Хорхе де Фрутос открыл счет на 13 минуте, отпраздновав гол подобным образом. Вскоре в семье игрока "лягушек" намечается пополнение, с чем мы его и поздравляем.

Депортиво не стушевался, выдав мини-камбэк во втором тайме. Оба гола на счету Хоселу, и право слово, если с испанцем вдруг случится какая-то напасть, не ясно, как "уничтожители бобов" будут справляться в атаке без него. На счету экс-игрока Ганновера 5 из 8 (!) мячей Алавеса в этом чемпионате Испании.

- Вильярреал минимально одолел Хетафе (1:0). Все решил гол в исполнении Ману Тригероса на 10 минуте, в касание поразившего дальний угол после навеса от Пако Алькасера. Празднование испанца получилось довольно оригинальным.

- Мальорка вырвала ничью у Эльче в компенсированное ко второму тайму время. Лукас Бойе оформил дубль (между делом "островитяне" успели сравнять счет), а в самой концовке Пабло Маффео нанес неотразимый удар головой из вратарской.

- Реал Сосьедад продолжает зубами вгрызаться в первое место в таблице. В противостоянии с неуступчивой Осасуной все решили два гола в середине второго тайма авторства Микеля Мерино (четкий выстрел в левый угол с края штрафной) и Александра Исака (четко реализованный пенальти). В чемпионство "чури-урдин" верится с трудом, но почему бы не воспользоваться переходным периодом в Барселоне и не вернуться в Лигу чемпионов спустя 8 лет?

- Тур №13 завершился андалусским дерби между Бетисом и Севильей. Три очка с Бенито Вильямарин увезли подопечные Хулена Лопетеги. Все кашу "огурцам" испортило обидное удаление Гвидо Родригеса, к слову, шестого игрока, который был удален с поля в этом противостоянии в первом тайме (три последних удаления были в пассиве "зелено-белых"). Во второй половине встречи "нервионцы" воспользовались численным преимуществом, дважды поразив ворота Клаудио Браво. Сперва Маркусу Акунье удался классный удар в "девятку", а затем Эктор Бельерин срезал мяч в свои ворота.

Интересные факты:

- Гол Сальви Санчеса в ворота Атлетика Бильбао стал самым ранним голом Кадиса, забитым в стране Басков (5 минута и 43 секунда).

- Серхио Бускетс забил второй гол в карьере ударом из-за пределов штрафной площадки. Первый случился в 2013 году во встрече с Реалом Сосьедад, ворота которого, между прочим, защищал будущий одноклубник испанца Клаудио Браво.

- Яго Аспас забивал Марк-Андре тер Штегену чаще, чем любой другой игрок из нынешней Ла Лиги.

- Барселона впервые с 1998 года (3:4 с Валенсией) не сумела выиграть матч, в котором вела с разницей в три мяча.

- Хорхе де Фрутос стал первым игроком Леванте, по крайней мере, с сезона-2003/04, когда начали вести подобную статистику, который забил и привез пенальти в одной игре Примеры.

- Хавьер Перрейра стал первым тренером в истории Леванте, не сумевшем выиграть ни одной из стартовых пяти встреч у руля "лягушек".

- Каземиро провел свой 200-ый матч за Реал в Примере, став третьим бразильцем после Марсело (377) и Роберто Карлоса (370), которому покорилось это достижение.

- Давид Алаба стал первым игроком после Лукаса Васкеса (2015 год), который сделал 3 и больше ассистов в первых 11 играх за Реал в Ла Лиге.

- Радамель Фалькао забивает гол в среднем каждые 67 минут в этом розыгрыше Примеры за Райо Вальекано!

- Пако Алькасер сделал девять результативных действия против Хетафе в Примере (4 гола и 5 передач). Больше, чем против любого другого оппонента.

- Луис Суарес забил 14 голов в поединках с Валенсией во всех соревнованиях. Больше за всю свою профессиональную карьеру он не забивал ни одному клубу!

- Автогол Стефана Савича в игре с Валенсией стал для него третьим, начиная с сезона-2017/18, что является худшим показателем в Примере наравне с Марио Эрмосо и Паоло Оливейрой.

- Реал Сосьедад не забил в первых таймах 11-ый раз из 13 в этом розыгрыше Примеры.

- Реал Сосьедад набрали наибольшее количество очков после забитых мячей во вторых таймах, что больше, чем у любой команды в Ла Лиге в этом сезоне (16), и это команда с самым высоким процентом голов, забитых во вторых таймах в 5 лучших европейских лигах в сезоне 21/22 ( 89,5% — 17/19).

- Хулен Лопетеги стал третьим тренером в истории Севильи после Хоакина Капарроса и Унаи Эмери, который не проиграл в первых пяти андалусских дерби против Бетиса.

Лучший гол 13 тура

Адриа Педроса (Эспаньол)

Ансумане Фати (Барселона)

Яго Аспас (Сельта)

Тони Кроос (Реал Мадрид)

Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид)

Роман Котляр, Football.ua