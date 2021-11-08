Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В поединке 13-го тура испанской Ла Лиги болельщиков ожидало андалузское дерби между Бетисом и Севильей, в котором победа досталась "красно-белым".

Подопечные Юлена Лопетеги отправили в ворота соперника два безответных мяча, одним из которых стал автогол Эктора Бельерина, арендованного у лондонского Арсенала.

Обзор матча:

Бетис — Севилья 0:2

Голы: Акунья, 55, Бельерин, 81 (автогол)

Бетис: Браво — Морено, Гонсалес, Песселья, Бельерин — Гуардадо (Хуанми, 63), Родригес, Каналес, Фекир (Хоакин, 89), Санчес (Тельо, 63) — Виллиан Жозе (Виллиам Карвальо, 46)

Севилья: Буну — Акунья (Аугустинссон, 88), Диего Карлос, Кунде, Монтиель — Ракитич (Эль-Хаддади, 83), Фернандо, Жордан (Оливер Торрес, 76) — Окампос, Ламела (Гомес, 76), Мир (Дилейни, 83)

Предупреждения: Родригес, Диего Карлос, Тельо.

Удаление: Родригес, 45.