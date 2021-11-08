Испания

Испанский специалист поделился, какие еще предложения у него были.

Главный тренер каталонской Барселоны Хави Эрнандес рассказал, какие предложения были на его столе помимо "блаугранас".

По словам 41-летнего специалист, он мог стать помощником Тите в сборной Бразилии.

"Это правда, у меня было предложение сборной Бразилии. Идея была в том, чтобы помочь Тите сейчас и принять команду после Чемпионата мира в Катаре. Тем не менее, я был уверен в том, что моя задача здесь и сейчас — помочь Барселоне. Я не мог поступить иначе.

Когда Барселона обращалась ко мне в первый и второй разы, то я не чувствовал, что готов к этому вызову. Тогда был выбор между Аль-Саддом и Барсой, я посчитал этот момент неподходящим, а себя недостаточно подготовленным", — приводи слова Хави Marca.

Ранее назначение легендарного футболиста прокомментировал президент Барселоны Жоан Лапорта.