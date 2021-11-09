Испания

Испанский клуб хочет сохранить опытного форварда.

Райо Вальекано планирует подписать новый контракт с нападающим Радамелем Фалькао, сообщает COPE.

Колумбийский форвард согласился на предложение испанского клуба и готов продлить соглашение до 2023 года. Ожидается, что официально о сделке объявят в ближайшие недели.

Фалькао присоединился к Райо в сентябре 2021 года на правах свободного агента из Галатасарая. В текущем сезоне 35-летний игрок провел 11 поединков в футболке "пчел", отличившись пятью голами.

Ранее сообщалось, что Фалькао пропустит около месяца из-за травмы.