Испанский клуб хочет сохранить опытного форварда.
Радамель Фалькао, Getty Images
09 ноября 2021, 14:06
Райо Вальекано планирует подписать новый контракт с нападающим Радамелем Фалькао, сообщает COPE.
Колумбийский форвард согласился на предложение испанского клуба и готов продлить соглашение до 2023 года. Ожидается, что официально о сделке объявят в ближайшие недели.
Фалькао присоединился к Райо в сентябре 2021 года на правах свободного агента из Галатасарая. В текущем сезоне 35-летний игрок провел 11 поединков в футболке "пчел", отличившись пятью голами.
Ранее сообщалось, что Фалькао пропустит около месяца из-за травмы.