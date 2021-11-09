35-летний форвард угодил в лазарет испанского клуба.
Радамель Фалькао, ФК Райо Вальекано
09 ноября 2021, 06:40
Нападающий Райо Вальекано Радамель Фалькао не сможет помочь своей команде в ближайших поединках, сообщает пресс-служба клуба.
35-летний колумбиец получил повреждение в поединке 13 тура испанской Ла Лиги против мадридского Реала (1:2), в котором он отметился голом.
После прохождения медицинского обследования выяснилось, что у Радамеля разрыв большой приводящей мышцы правого бедра. Его возвращение ожидается через 3-4 недели.
В нынешнем сезоне Фалькао провел восемь поединков, в которых забил пять голов.
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