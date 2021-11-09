Испания

35-летний форвард угодил в лазарет испанского клуба.

Нападающий Райо Вальекано Радамель Фалькао не сможет помочь своей команде в ближайших поединках, сообщает пресс-служба клуба.

35-летний колумбиец получил повреждение в поединке 13 тура испанской Ла Лиги против мадридского Реала (1:2), в котором он отметился голом.

После прохождения медицинского обследования выяснилось, что у Радамеля разрыв большой приводящей мышцы правого бедра. Его возвращение ожидается через 3-4 недели.

В нынешнем сезоне Фалькао провел восемь поединков, в которых забил пять голов.

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