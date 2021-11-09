Новый главный тренер Барселоны Хави Эрнандес принял первые серьезные решения на своем посту.

Как сообщает издание As, испанский специалист решил расстаться с главным физиотерапевтом и тренера по физподготовке.

Их места займут Карлес Ногейра и Иван Торрес. Первый работал с Хави в катарском Аль-Садде.

Напомним, что ранее испанский тренер внес первые изменения в быт каталонского клуба в попытках повысить дисциплину. 