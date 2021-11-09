Испанец провел первые кадровые перестановки.
Хави Эрнандес, getty images
09 ноября 2021, 20:24
Новый главный тренер Барселоны Хави Эрнандес принял первые серьезные решения на своем посту.
Как сообщает издание As, испанский специалист решил расстаться с главным физиотерапевтом и тренера по физподготовке.
Их места займут Карлес Ногейра и Иван Торрес. Первый работал с Хави в катарском Аль-Садде.
Напомним, что ранее испанский тренер внес первые изменения в быт каталонского клуба в попытках повысить дисциплину.