Испания

Мадридский клуб начнет переговоры с защитником.

Реал Мадрид планирует подписать новое соглашение с защитником Эдером Милитао, сообщает издание Marca.

Руководство мадридского клуба довольно выступлениями Милитао и считает его продление приоритетной задачей. В ближайшее время "галактикос" планируют начать переговоры с бразильским центрбеком.

Милитао перешел в Реал летом 2019-го из Порту за 50 млн евро. Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 16 поединков в футболке "сливочных".

Ранее сообщалось, что Реал также планирует продлить контракт с полузащитником Тони Кроосом.