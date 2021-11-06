31-летний немец может получить контракт до лета 2024 года.
Тони Кроос, Getty Images
06 ноября 2021, 09:40
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос продолжит выступать в составе мадридского Реала, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, руководство "сливочных" готово начать переговоры с 31-летним немцем, предложив ему новое соглашение до лета 2024 года.
Кроос выступает за Реал с 2014 года, а его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Кроос провел семь поединков, в которых результативными действиями не отметился.
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