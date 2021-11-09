Мадридский клуб хочет подписать ивуарийского хавбека.
Франк Кессье, Getty Images
09 ноября 2021, 15:57
Полузащитник Милана Франк Кессье попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает El Nacional.
Контракт Кессье с Миланом подходит к концу, и уже в январе он может заключить предварительный контракт с другим клубом. Реал хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы заполучить ивуарийского хавбека следующим летом.
В услугах 24-летнего игрока также заинтересованы Барселона, Атлетико, ПСЖ и Манчестер Юнайтед.
В текущем сезоне Кессье провел 12 поединков в футболке "россонери", отличившись двумя голами.
Ранее сообщалось, что Реал начал переговоры по трансферу нападающего Зальцбурга Карима Адейеми.