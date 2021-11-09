Испания

Мадридский клуб хочет подписать ивуарийского хавбека.

Полузащитник Милана Франк Кессье попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает El Nacional.

Контракт Кессье с Миланом подходит к концу, и уже в январе он может заключить предварительный контракт с другим клубом. Реал хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы заполучить ивуарийского хавбека следующим летом.

В услугах 24-летнего игрока также заинтересованы Барселона, Атлетико, ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне Кессье провел 12 поединков в футболке "россонери", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Реал начал переговоры по трансферу нападающего Зальцбурга Карима Адейеми.