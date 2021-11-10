Испания

Итальянский тренер не торопится покидать клубный футбол.

Главный тренер Реала рассказал о том, что не заинтересован в работе в национальной сборной Италии.

"Сборная Италии? Не знаю, не знаю. Мне нравятся ежедневные тренировки с командой. Мне нужно подумать о роли в национальной сборной, но пока не думаю об этом", — приводит слова Анчелотти Football Italia.

Отметим, Роберто Манчини стал тренером, который быстрее всех добыл 30 побед во главе национальной команды Италии.

Напомним, что ранее Карло Анчелотти попал в досье Пандоры, связанное с офшорными схемами.