Испания

Обнаруженная у футболиста патология угрожает его жизни, при дальнейших серьезных нагрузках.

Итогом матча 12-го тура чемпионата Испании между Алавесом и каталонской Барселоной стала не только лишь ничья (1:1), но и новость о том, что у нападающего "блаугранас" Серхио Агуэро была зафиксирована сердечная аритмия, из-за которой он не смог продолжать находиться на поле непосредственно по ходу поединка.

Очевидно, что аргентинский футболист сразу попал на контроль к представителям медицинских учреждений Испании, а уже первые исследования состояния его здоровья показали, что дело в итоге может обернуться плачевными последствиями для карьеры игрока.

Как сообщает испанская пресса, у Агуэро была обнаружена серьезная патология, а его лечащие врачи не скрывают пессимизма в отношении продолжения Куном спортивной карьеры.

Стоит отметить, что за последние недели это не единственный подобный случай в структуре Барселоны. Ранее, футболистка женской команды "блаугранас" Карлони Грэм Хансен была вынуждена перенести операцию на сердце, однако у нее была обнаружена доброкачественная аритмия.

На данный момент, врачи все еще не могут сказать, насколько долгим окажется лечение игрока, однако в том, что он вряд ли сможет продолжать играть при текущем положении дел они уже не сомневаются.