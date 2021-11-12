Испания

Аргентинский форвард рассказал о состоянии своего здоровья.

Итогом матча 12-го тура чемпионата Испании между Алавесом и каталонской Барселоной стала не только лишь ничья (1:1), но и новость о том, что у нападающего "блаугранас" Серхио Агуэро была зафиксирована сердечная аритмия.

Накануне появилась информация, что аргентинский форвард и вовсе может повесить бутсы на гвоздь, чтобы не рисковать своим здоровьем. На фоне этих слухов Агуэро коротко сообщил о состоянии своего здоровья.

"Учитывая все слухи, я сообщаю, что следую предписаниям клубных врачей, прохожу обследования и лечусь. Посмотрим на прогресс в течение 90 дней. Всегда настроен позитивно", — написал Агуэро в своем Twitter.

Стоит отметить, что за последние недели это не единственный подобный случай в структуре Барселоны. Ранее, футболистка женской команды "блаугранас" Карлони Грэм Хансен была вынуждена перенести операцию на сердце, однако у нее была обнаружена доброкачественная аритмия.