Испания

Экс-футболист ПСЖ рассказал о планах Мбаппе на будущее.

Экс-футболист ПСЖ Хесе Родригес рассказал о планах форварда парижан Килиана Мбаппе на будущее.

По словам вингера Лас-Пальмаса, француз уверен, что будет выступать за мадридский Реал.

"Он сказал мне, что однажды будет выступать за Реал. Он действительно в этом уверен — Килиан излучает уверенность. Неважно, будет это через год, два или три — это произойдет. Зная Переса — я тоже уверен, что это произойдет", — заявил Хесе.

Также 28-летний испанец поделился мыслями от своих выступлений в Сегунде.

"Я снова чувствую себя футболистом. Когда игрок стабильно выходит на поле и чувствует поддержку — он может все. Приятно, когда тебя окружает такая команда, поддерживают невероятные болельщики", — приводит слова Хесе Marca.

Хесе выступал за ПСЖ с 2016 по 2020 год, в общей сложности проведя 18 матчей в составе парижского гранда, забив при этом 2 мяча.

С февраля 2021 года испанец выступает за Лас-Пальмас в Сегунде.