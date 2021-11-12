Футболист восстановился после полученного повреждения.
тома лемар, getty images
12 ноября 2021, 21:37
Полузащитник мадридского Атлетико Тома Лемар восстановился после повреждения, полученного в матче Лиги чемпионов против Порту (0:0).
Футболист отсутствовал практически два месяца, а уже сегодня приступил к полноценным тренировкам с "матрасниками". Об этом сообщает официальный Twitter Атлетико.
В нынешнем сезоне Лемар провел пять поединков, в которых забил один гол и отдал один ассист.
Напомним, ранее после повреждения восстановился другой хавбек Атлетико Маркос Льоренте.