Испания

У французского хавбека мышечное повреждение.

На этой неделе мадридский Атлетико расписал мировую в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Порту (0:0).

В этом противостоянии полузащитник "матрасников" Тома Лемар получил повреждение и был заменен уже на 36-й минуте матча.

По итогам медицинского обследования у футболиста обнаружено мышечное повреждение. Сроки восстановления 25-летнего француза не называются.

В нынешнем сезоне Лемар провел пять поединков, в которых забил один гол и отдал один ассист.

Ближайший матч Атлетико проведет против Атлетика в рамках пятого тура Ла Лиги. Игра состоится завтра, 18 сентября, в 17:15 по киевскому времени.

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