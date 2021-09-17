У французского хавбека мышечное повреждение.
Тома Лемар, Getty Images
17 сентября 2021, 12:22
На этой неделе мадридский Атлетико расписал мировую в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Порту (0:0).
В этом противостоянии полузащитник "матрасников" Тома Лемар получил повреждение и был заменен уже на 36-й минуте матча.
По итогам медицинского обследования у футболиста обнаружено мышечное повреждение. Сроки восстановления 25-летнего француза не называются.
В нынешнем сезоне Лемар провел пять поединков, в которых забил один гол и отдал один ассист.
Ближайший матч Атлетико проведет против Атлетика в рамках пятого тура Ла Лиги. Игра состоится завтра, 18 сентября, в 17:15 по киевскому времени.
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