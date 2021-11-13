Испания

Мадридский клуб не заинтересован в расставании с бразильцем.

Реал Мадрид отказался отпускать защитника Эдера Милитао в Челси, сообщает издание El Nacional.

Челси заинтересован в приобретении Милитао и предложил за него 40 миллионов евро, однако получил отказ от мадридского клуба. Реал рассчитывает на бразильского центрбека и не намерен отпускать его в другой клуб.

Действующее соглашение Милитао с мадридским клубом рассчитано до июня 2025 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 16 поединков в футболке "сливочных".

Ранее сообщалось, что Реал планирует продлить контракт с Милитао.