Испания

"Сливочные" следят за ситуацией вокруг истекающего соглашения француза с Манчестер Юнайтед.

У центрального полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба по-прежнему остается нерешенный вопрос с его контрактом, который истекает предстоящим летом.

Пока неизвестно, продлит ли француз сотрудничество со своим нынешним клубом или уйдет в конце сезона бесплатно, но это не мешает другим заинтересованным в нем командам пристально следить за ситуацией.

Как сообщает Marca, интерес мадридского Реала к Погба до сих пор не угас, и они находятся в числе претендентов на потенциальное подписание 28-летнего хавбека.

Если французский полузащитник в итоге решит отправиться за новым вызовом в своей карьере и отвергнет предложение МЮ, то Реал может составить конкуренцию и предложить Погба контракт, если удастся сойтись в финансовом вопросе с агентом игрока Миной Райолой.

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