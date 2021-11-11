Хорватский полузащитник не против и дальше выступать за мадридцев.
Лука Модрич, getty images
11 ноября 2021, 18:59
Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич готов пролить соглашение с клубом до лета 2023 года.
Как сообщает издание As, хорватский полузащитник вдохновлен возможностью выступать на обновленном Сантьяго Бернабеу.
Отметим, что текущее соглашение между Лукой Модричем и "королевским клубом" рассчитано до лета 2022 года.
Напомним, что тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола хочет, чтобы Лука Модрич перешел в Манчестер Сити.