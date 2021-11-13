Испания

Сербский форвард не связывает свое будущее с клубом.

Нападающий Лука Йович планирует покинуть мадридский Реал в зимнее трансферное окно, сообщает издание AS.

Йович не может закрепиться в мадридском клубе и не готов продолжать борьбу за место в составе. Сербский форвард хотел бы покинуть "сливочных" в январе на постоянной основе.

Действующий контракт Йовича с Реалом рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 7 поединков в футболке "бланкос", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что в подписании Йовича заинтересована Фиорентина.