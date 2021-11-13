Испания

Нигериец привлек внимание мадридского клуба.

Полузащитник Лестера Уилфрид Ндиди попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает издание Mundo Deportivo.

Реал планирует укрепить среднюю линию и рассматривает Ндиди в качестве потенциальной замены Каземиро. Стоимость нигерийского хавбека оценивается в сумму около 60 миллионов евро.

Действующий контракт Ндиди с Лестером рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 11 поединков в футболке "лис".

Ранее сообщалось, что Реал также заинтересован в подписании полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.