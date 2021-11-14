Испания

Хавбек прокомментировал возвращение бразильца.

Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс поделился своим мнением о возвращении в клуб опытного защитника Дани Алвеса.

Каталонцы объявили о подписании бразильца на этой неделе, заключив с ним контракт до конца сезона.

"Это радость. Мы знаем, какой игрок Дани, какой он профессионал, как он помогал своим клубам и национальной сборной. Он принесет огромную пользу в раздевалке благодаря своему характеру, победному менталитету и лидерским качествам.

Будем надеяться, что у него все будет хорошо. Не могу дождаться встречи с ним в раздевалке", – рассказал Бускетс в комментарии ESPN.