ЧМ-2022. Отбор

Хавбек сборной Испании поделился ожиданиями от предстоящего матча со Швецией.

Опорный полузащитник Барселоны и сборной Испании Серхио Бускетс поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Швецией в рамках отбора на Чемпионат мира в Катаре.

Футболист выразил восхищение ветераном шведской команды Златаном Ибрагимовичем, которому недавно исполнилось 40 лет.

"У меня прекрасные воспоминания о нем, мы поладили в раздевалке, когда он играл за Барселону. Я рад, что он продолжает играть и наслаждаться футболом. Если он не остыл к спорту, а тело позволяет — это замечательно. Непросто играть в 40 лет, но он это делает и делает успешно.

Что касается меня, то в Барселоне и в расположении сборной я одинаковый. Я не ставлю приоритеты — обе команды и оба коллектива для меня важны.

Ближайшая цель — обыграть Швецию. Испания — атакующая команда, поэтому с нас больше спрос, но мы намерены выиграть", — приводит слова Бускетса Marca.

Напомним, матч Испания — Швеция состоится в воскресение, 14 ноября в 21:45 по киевскому времени.