Испания

Легендарный бразилец сможет компенсировать это за счет бонусов.

Чтобы вернуться в Барселону, защитник Дани Алвес согласился на самую низкую зарплату среди игроков первой команды — сообщает Diario Sport.

Однако это касается только фиксированной части выплат, поскольку согласно соглашению, подписанному до конца июня, ветерану полагаются различные бонусы в зависимости от выступлений.

Дани Алвес уже успешно прошел медицинское обследование и в среду, 17 ноября, будет официально представлен в качестве игрока Барселоны.