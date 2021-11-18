Испания

Наставник Барселоны Б поделился мыслями относительно последних событий в основной команде.

Главный тренер резервной команды Барселоны Серхи Бархуан высказался о последних событиях в стане основной команды.

Напомним, после назначения Хави Эрнандеса на пост главного тренера команды, каталонский клуб подписал контракт с Дани Алвесом.

"Я никуда не уходил, чтобы возвращаться в Барселоны Б. Мне казалось очевидным, что мой период в основной команде — мгновение, яркая вспышка.

Думаю, сейчас не тот момент, когда с Хави будет большой спрос. Все-же, ему нужно время, чтобы вернуть Барселону на ее законные позиции. Клуб должен бороться за чемпионство — это аксиома.

Это было хороший опыт, но в конце концов — я должен готовить будущих профессионалов", — приводит слова Бархуана Sport.es.

Ранее президент Барселоны Жоан Лапорта не стал исключать возможность возвращения Иньесты и Месси в клуб.