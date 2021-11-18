Испания

Функционер высказался о подписании легенд клуба.

Президент Барселоны Жоан Лапорта прокомментировал возможное возвращение в клуб Лионеля Месси и Андреса Иньесты на презентации Дани Алвеса.

"Я не исключаю возвращение Месси и Иньесты. Сегодня вернулся Дани, завтра – могут другие. Лео и Андрес – два великих игрока, которые подняли клуб до нынешних высот. Я не могу предсказывать будущее.

Они до сих пор играют, они – великие игроки Барселоны, они всегда будут с нами, но у них есть действующие контракты с нынешними клубами, мы должны уважать это. Но в жизни все возможно", – приводит слова Лапорты издание Mundo Deportivo.

Напомним, в среду Барселона представила защитника Дани Алвеса, подписав с ним контракт до конца текущего сезона.