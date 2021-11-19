Футболист ведет переговоры с Кальяри о прекращении сотрудничества.
Диего Годин, Getty Images
19 ноября 2021, 01:55
Защитник итальянского Кальяри уругваец Диего Годин намерен покинуть клуб в ближайшее время.
Футболист вместе с агентом ведут переговоры с руководством Кальяри о расторжении действующего контракта.
Известно, то 35-летнему центрбека поступило предложение из Испании. Возможно, он вернется в мадридский Атлетико, где играл на протяжении девяти лет.
Отметим, что нынешнее соглашение Година с Кальяри действует до лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл девять игр, а клуб расположился на последнем месте в таблице чемпионата.
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