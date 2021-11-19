Испания

Футболист ведет переговоры с Кальяри о прекращении сотрудничества.

Защитник итальянского Кальяри уругваец Диего Годин намерен покинуть клуб в ближайшее время.

Футболист вместе с агентом ведут переговоры с руководством Кальяри о расторжении действующего контракта.

Известно, то 35-летнему центрбека поступило предложение из Испании. Возможно, он вернется в мадридский Атлетико, где играл на протяжении девяти лет.

Отметим, что нынешнее соглашение Година с Кальяри действует до лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл девять игр, а клуб расположился на последнем месте в таблице чемпионата.

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