Италия

В услугах уругвайца заинтересованы несколько клубов.

Защитник Кальяри Диего Годин может сменить клубную прописку в летнее трансферное, сообщает Marca.

По информации источника, итальянский клуб не может выплачивать 35-летнему уругвайцу его высокую зарплату, несмотря на то, что действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.

Годин зарабатывает в Кальяри около 3 миллионов евро в год и в ближайшее время его ждет встреча с руководством клуба, на которой стороны должны найти выход из этой ситуации.

Некоторые СМИ заявляют, что в услугах Диего заинтересованы несколько клубов Ла Лиги, в том числе Валенсия, Гранада и Бетис.

В прошедшей кампании Годин провел 28 поединков, в которых отметился одним голом.

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