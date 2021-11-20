Испания

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Англии.

В четырнадцатом туре испанской Ла Лиги состоится каталонское дерби, в котором Барселона будет принимать Эспаньол.

Компания Parimatch считает фаворитом данного противостояния подопечных Хави, оценивая потенциальный успех "блаугранас" коэффициентом 1,42.

Верным поклонникам "попугаев" предлагается поставить на победу своей команды с коэффициентом 8,20.

Ничья в матче Барселона — Эспаньол оценивается коэффициентом 4,70.

Любителям рискованных ставок предлагается предугадать количество мячей, забитых одной из команд. Так, на индивидуальный тотал Эспаньола больше одного гола предлагается поставить с коэффициентом 3,05.

Матч состоится в субботу, 20 ноября в 22:00 по киевскому времени.

На Footbal.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.