Испания

Футболисты каталонского клуба продолжают восстанавливаться после травм.

В 14-м туре испанской Ла Лиги состоится каталонское дерби между Барселоной и Эспаньолом.

Хозяева поля объявили заявку на дебютный матч Хави Эрнандеса во главе клуба. Как и сообщали испанские СМИ, поединок с "попугаями" пропустят Дембеле и Педри — оба футболиста не успели восстановиться от полученных травм.

Поединок состоится в 22:00 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.