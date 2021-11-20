Футболисты каталонского клуба продолжают восстанавливаться после травм.
фк барселона
20 ноября 2021, 14:07
В 14-м туре испанской Ла Лиги состоится каталонское дерби между Барселоной и Эспаньолом.
Хозяева поля объявили заявку на дебютный матч Хави Эрнандеса во главе клуба. Как и сообщали испанские СМИ, поединок с "попугаями" пропустят Дембеле и Педри — оба футболиста не успели восстановиться от полученных травм.
Поединок состоится в 22:00 по киевскому времени.
На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.