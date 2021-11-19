Испания

Наставник Барселоны поделился ожиданиями перед дебютным матчем во главе клуба.

Главный тренер каталонской Барселоны Хави Эрнандес рассказал о состоянии команды накануне встречи с Эспаньолом.

Испанец считает, что болельщики будут требовать от него результат с первого матча.

"У нас нет времени. Надеюсь, уже завтра будут видны результаты работы моего тренерского штаба. Мы всю неделю серьезно работали с командой, много разговаривали и занимались индивидуально.

Меня полностью устраивает состав Барселоны. Мы одна семья, настоящая команда. Я доволен. В конечном итоге, нас будут оценивать по результату на табло", — приводит слова Хави Marca.

Ранее сообщалось о кадровом дефиците "блаугранас" накануне дерби с Эспаньолом — игру пропустят Педри и Дембеле.

Поединок Барселона — Эспаньол состоится в субботу, 20 ноября в 22:00.