Испания

"Сне-гранатовые" успешны в дерби на Камп Ноу.

Барселона в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Испании принимала на своем поле Эспаньол и добилась победы со счетом 1:0.

"Сине-гранатовые" обыграли "попугаев" на Камп Ноу в четырнадцатом матче чемпионата Испании подряд.

Более того, в одиннадцати из этих встреч Барселона не позволила сопернику отметиться забитыми голами.

Отметим, что матч против Эспаньола стал дебютным для нового главного тренера команды Хави Эрнандеса.