"Сне-гранатовые" успешны в дерби на Камп Ноу.
Барселона - Эспаньол, getty images
21 ноября 2021, 01:55
Барселона в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Испании принимала на своем поле Эспаньол и добилась победы со счетом 1:0.
"Сине-гранатовые" обыграли "попугаев" на Камп Ноу в четырнадцатом матче чемпионата Испании подряд.
Более того, в одиннадцати из этих встреч Барселона не позволила сопернику отметиться забитыми голами.
Отметим, что матч против Эспаньола стал дебютным для нового главного тренера команды Хави Эрнандеса.