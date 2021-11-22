Испания

Игрок Барселоны — лучший молодой футболист года.

Tuttosport провел ежегодную церемонию награждения, где стал известен победитель Golden Boy 2021. Им стал полузащитник Барселоны и сборной Испании Педри.

Из 40 голосующих авторитетных журналистов со всего мира сразу 24 поставили его на первое место, еще девять — на второе и три — на третье. Испанец набрал 318 баллов и уверенно финишировал на первом месте.

На втором месте англичанин Джуд Беллингем — у него 119 баллов. Никогда в истории трофея Golden Boy не было такого разрыва между первым и вторым местом.

В прошлом году победу в этой номинации одержал Эрлинг Холанд.