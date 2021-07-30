Испания

Football.ua рассказывает о молодом хавбеке "блаугранас", который стал одним из главных открытий минувшей кампании.

Молодой полузащитник Барселоны стал одним из главных открытий прошлого сезона. На Евро-2020 Педри убедительно подтвердил статус восходящей звезды. Его эффективные и не по годам зрелые действия были по праву оценены УЕФА. Восемнадцатилетний хавбек "фурии рохи" был признан лучшим молодым футболистом финальной стадии чемпионата Европы.

Педри отыграл полный сезон в качестве игрока основного состава Барселоны (52 матча во всех турнирах). Затем, в стартовом составе прошел практически всю турнирную дистанцию Евро. И даже после этого надежда испанского футбола не спешит в заслуженный отпуск. Амбициозный и голодный к большому футболу юноша отправился в Японию защищать цвета своей страны на Олимпийских играх.

Самое время поближе познакомиться с этим двужильным вундеркиндом. Судя по футбольному интеллекту, характеру и профессионализму, Педри в большом футболе всерьез и надолго. Постараемся детально разобрать игровые характеристики футболиста, проанализировав его действия и взаимодействия с партнерами на Евро-2020.

Для начала взглянем на персональную статистику игрока. Нужно сразу отметить, она достаточно неоднозначная. При этом, цифры Педри объективно характеризуют его игровой стиль и функциональные обязанности в команде.

Прежде всего, неоднозначность статистики Педри в том, что один из важнейших игроков в структуре атакующей позиционной игры сборной Испании не то, что не забил ни одного гола на турнире, он не отдал ни одной голевой передачи и даже не имеет в своем активе ни одного удара по воротам соперников. Совсем скромными выглядят его показатели и в плане дриблинга – 0,8 попыток за матч, 0,5 – успешных.

При этом, главный тренер сборной Испании Луис Энрике подчеркивает многогранность таланта Педри. У него есть свои, уникальные качества, которые позволяют называть этого футболиста образцовым хавбеком будущего. Футбол стремительно развивается в сторону коллективизма и Педри – отличный пример командного игрока.

Все его действия продуманны и направлены исключительно во благо командных интересов. Педри шикарно действует без мяча, он просто гениален в этом важнейшем аспекте игры. В Барселоне у него самые высокие показатели по прессинг-действиям. Он отлично взаимодействует с Месси. При этом, при переходе в деструктивную фазу игры Педри, насколько это возможно, пытается компенсировать пассивность великого партнера.

Особенности технико-тактического арсенала Педро Гонсалеса Лопеса (полное имя) настолько серьезны, что маскируют физические недостатки, которые существенно ограничивают его возможности — единоборства, в том числе и верховые, скромная роль при стандартных положениях, относительно не сильный удар. Педри хорош в продвижении мяча, причем, как при помощи передач, так и с сольными проходами.

Парень наиграл на Евро на один из лучших средних показателей по продвигающим передачам – четвертая позиция после Крооса, Хейбьерга и Коке. А по продвигающим мяч проходам он вообще второй после Крооса. Зато в финальной трети поля Педри нет равных. Здесь он имеет абсолютно лучший результат – 4,66 прохода за матч. При всем этом испанец имеет достаточно солидный показатель точности передач – 92,3%.

На протяжении всего турнира Педри был лучшим по преодолеваемой во время игры дистанции. В финале, разумеется, нашлась пара игроков, которые благодаря большему количеству матчей обошли испанца – Жоржиньо и Филлипс, но по среднему показателю пробега Педри так и остался лучшим. Всего на турнире он преодолел 76,1 км. В среднем – 12, 683 км за матч.

Это в очередной раз подчеркивает работоспособность и дисциплину футболиста. Разумеется, можно много бегать бестолку, и все эти километры не будут оказывать положительного влияния на уровень игры, но в данном случае, движение было не хаотично, оно проходило исключительно в рамках отлаженной системы.

От статистики перейдем к различного рода тактическим нюансам игры Педри. Луис Энрике перед финальным турниром пробовал разные варианты сочетания игроков в центре поля. Судя по всему, он остался доволен своим выбором. По-прежнему незаменимый Бускетс в роли "шестерки" и две "восьмерки" в лице надежного и проверенного бойца Коке и молодого Педри. Эта тройка не имела альтернативы, тогда как в линиях обороны и атаки Луис Энрике регулярно использовал ротацию.

В каждом матче, в зависимости от характеристик оппонентов и плана на игру Луис Энрике вносил определенные коррективы в систему своей команды, но при этом основные принципы были незыблемы. Педри все игровое время выполнял функции левого центрального полузащитника, инсайда или левой "восьмерки", как кому больше нравится. При развитии позиционных атак Педри вместе с левым защитником и левым вингером образовывали условный треугольник.

На скриншоте выше отмечены основные направления смещений игроков, формирующих левый треугольник. Если Альба (левый защитник) поднимался вверх, то его зону временно закрывал Педри. Эти маневры обозначены желтыми стрелками. Как правило, триггером для хавбека были подключения Жорди. Также, полузащитник менялся позициями с фланговым нападающим. Подобный вариант развития событий на обозначен красными стрелками.

В целом, помимо фланговых треугольников нужно отметить еще одну условную геометрическую фигуру – ромб, углами которого становятся тройка хавбеков и форвард. Было много разговоров относительно решения Луиса Энрике сыграть в полуфинале с Дани Ольмо в роли ложной девятки. Но, по большому счету, Испания играла в похожей манере и раньше. Тот же Мората постоянно опускался в глубину, активно открывался в недодачу, искал свободные зоны в полупространстве.

Выбор в пользу Ольмо в противостоянии с Италией был обусловлен планом на игру. Характеристики вингера/инсайда больше подходили для высокого и интенсивного прессинга. В этом плане Ольмо более эффективный игрок, чем Мората. Но, в целом, сама структура игры в атаке наделяла любого номинального форварда гибкими и разнообразными функциями. На определенных стадиях развития позиционных атак Испания действовала с высоким ромбом в центре и парой игроков на флангах (фулбек и вингер). Подобная структура создавала благоприятные условия для создания вертикальных векторов.

В зависимости от плана на конкретного соперника отличались функции фулбеков. В конструктивной фазе матчей плей-офф, они достаточно долго оставались в линии обороны. Луис Энрике опасался контратак и пока не закрывал соперника в его трети поля держал четверку не выше Бускетса. Даже при продвижении мяча на чужую половину поля поддерживалась структура 4-1-2-3 или 2-3-5, в зависимости от перемещений игроков и позиций фулбеков.

На скриншоте выше – пример взаимодействия Педри с нападающими. Причем, имеется ввиду взаимодействие без мяча. Если Мората опускался, левый центральный хавбек часто, либо занимал его позицию, либо атаковал пространство за спинами защитников соперника. Соответственно, смещения в полупространство вингера означало, что Педри должен занять зону на фланге. Полузащитник на удивление быстро реагировал на подобные смещения нападающих.

Очень хорошая химия наблюдалась между Педри и Альбой. Эта связка из Барселоны действовала достаточно эффективно. Хавбек не только своевременно страховал своего опытного партнера по клубу и сборной, но и с удивительной точностью ассистировал ему.

Складывалось впечатление, что эта пара играет вместе уже много лет. Причем, исполнение Педри не уступало уровню взаимопонимания. У парня отличный тайминг, он часто своевременно и максимально точно, на ход, отдавал Альбе мяч, избегая офсайда.

Если первые два матча без Бускетса в составе были, своего рода, раскачкой для молодого игрока, то начиная с третьего тура группового турнира Педри раскрывался во всей красе. Нужно отметить его способность за долю секунды оценить обстановку и находясь под давлением, исполнять разрезающие передачи. Нельзя сказать, что Педри, как в свое время Хави, постоянно вертит головой и сканирует пространство вокруг себя. Тем не менее, даже в статическом положении, находясь спиной к воротам соперника, Педри на ровном месте способен создать фазовое пространство. Он очень хорошо разворачивается с мячом и, при этом, создается впечатление, что он уже заранее знал, каким будет положение соперников и партнеров.

Кстати, если бы в футболе, к результативным действиям, как в хоккее относили предголевые передачи, то, наверняка, Педри был бы среди лидеров в гонке бомбардиров. Только в одном матче со сборной Словакии он отдал три предголевых паса. Да и вообще, Педри принимал непосредственное участие во многих голах и голевых моментах.

Вот пример из чудо-матча с Хорватией. Педри под давлением реагирует на умное действие Мораты, который открыл вектор для диагональной передачи в центр штрафной и выводит Коке один на один с вратарем. Даже при жестком дефиците времени и пространства он быстро ориентируется не только в зоне мяча, но в зоне взаимодействий.

Герой материала очень быстро адаптируется к условиям труда. Он доказал это и в Барселоне, и в сборной. Педри быстро интегрируется в систему игры. "Заводские настройки" структуры Луиса Энрике предполагали умение хавбека продвигать мяч в полупространстве и своевременно исполнять диагональные передачи в соседние вертикальные зоны – центр и левый фланг. Подобную картину неоднократно можно было наблюдать в ситуациях, когда оппоненты имели большие разрывы между линиями в переходе от атаки к обороне. В данном случае, последовала разрезающая передача на ход Оярсабалю.

Высокий футбольный интеллект позволяет Педри эффективно взаимодействовать с партнерами в игре на третьего. Причем, не только в качестве отдающего, но и в качестве адресата. На скриншоте из матча со Швецией запечатлен эпизод, в котором Педри быстро атакует пространство между линиями обороны, в момент паса Пау Торреса на Родри. Последний вовремя оценил инициативу молодого партнера по команде.

Здесь также мы можем оценить возможности Педри в поисках свободного пространства. Морено, который в матче со Словакией (5:0) играл левого вингера, немного опустился в глубину, под пас в недодачу. Параллельно наш хавбек уже атакует зону за спиной у сломавшего линию фулбека соперников.

Как мы уже отмечали – Педри невероятно дисциплинированный футболист, но при этом, если он видит свободную зону или перспективный момент, то моментально принимает решение и действует вне рамок. Все в том же матче со словаками, изначально, при фланговой атаке своей команды Педри занимал свое законное место на подборе, у линии штрафной. Заметив, что партнеры в борьбе за более выгодные позиции расчистили центр штрафной, Педри моментально туда стартовал. В итоге, он едва не замкнул подачу Аспиликуэты.

В этом же матче – похожая ситуация. Разница лишь в том, что подача исполняется из полуфланга. Если Педри видит, что формальный форвард (Оярсабаль) ушел из своей зоны, он часто предлагает вариант для заброса.

А это очередной пример того, что Мората не играл чистого форварда. Испания практически во всех матчах играла с ложной девяткой, не зависимо от того, кто выполнял функции номинального форварда. И очередной пример того, как Педри читает подобные эпизоды. Мората опускается – Педри врывается.

Хавбек Барсы ищет векторы не только когда сам находится с мячом. По его действиям заметно, что он в любой момент способен создать коридор для продвижения мяча или предложить себя в свободной зоне. В первом на турнире матче Испании не хватало движения нападающих и фулбеков. Была относительно невысокая (в сравнении с последующими матчами) стратегическая скорость команды. В эпизоде, который мы рассматриваем на скриншоте, Педри взял ответственность на себя, пока нападающие находились в статике.

Пересматривая все матчи сборной Испании, бросилось в глаза, что Педри гораздо чаще остальных игроков "фурии рохи" жестами предлагал себя или подсказывал партнеру с мячом наиболее выгодный вариант развития атаки.

Здесь Педри своим незначительным смещением в центр, создает Бускетсу диагональный вектор сразу в две вертикальные зоны – полуфланг и левый фланг.

Заметил еще одну закономерность – если мяч находится на дальнем для нашего инсайда фланге и зоны мяча и взаимодействий перегружены футболистами команды соперника, то Педри, как правило, создает, ищет или занимает свободное пространство вне активных зон игры.

Педри готов создавать фазовое пространство для своих партнеров даже находясь в зоне мяча. В этом моменте из матча Италия – Испания, он отдает пас Торресу и старается увести за собой защитников, создавая вектор для передачи на свободного Коке. Педри всегда сопровождает подобные приемы жестикуляцией и сигналами.

Свой лучший матч на Евро-2020 сборная Испании провела в полуфинале с Италией. Даже не смотря на поражение, команда Луиса Энрике подняла планку уровня игры на высоту, которая так никому на турнире и не покорилась. Одной из главных причин убедительной победы (имеется ввиду не результат матча) испанцев в противостоянии за инициативу и мяч можно смело назвать персональную опеку Жоржиньо во время билд-апа и начальных стадий развития позиционной атаки итальянцев. По сути Педри выключил Жоржиньо из розыгрыша мяча. Вообще, он провел просто фееричный матч. До 101 минуты испанец имел стопроцентную точность передач! Это феноменальный показатель, учитывая, нацеленность игрока на обострение, и уровень сопротивления.

Вот как охарактеризовал игру Педри в полуфинале турнира с Италией главный тренер сборной Испании Луис Энрике: "Вы обратили внимание на то, как 18-летний мальчишка по имени Педри играл против Италии? Нет, даже Андрес Иньеста такого не делал.

Я не видел подобного в исполнении 18-летнего игрока ни на Евро, ни на ЧМ, ни на Олимпиаде. Я никогда такого не видел. Это опровергает логику". Цитата Гари Линекера более лаконична, но от этого не менее содержательна: " Педри — абсолютная суперзвезда в процессе становления. Великолепный футболист".

Подобные авансы, параллельно с внезапно свалившимися на молодую голову двумя миллионами евро в год, могли бы вскружить голову кому угодно. Но, похоже, герою материала испытание медными трубами абсолютно не страшно. Ни в Лас Пальмасе, ни в Барселоне Педри еще не купил себе авто. Он по-прежнему, передвигается по городу на велосипеде, в крайнем случае, пользуется услугами такси. Дело не в том – хорошо это или плохо? Просто подобные примеры показательно характеризуют юного испанца.

Педри уникален в своем отношении к славе и деньгам. В этом плане он не похож ни на Холланда, который хвастается в соцсетях своим транжирством, ни на Мбаппе, ни на кого бы то ни было из других молодых сверхперспективных игроков. Его простота была сформирована в провинциальной среде. Педри родился и вырос на Канарских островах, в маленьком городке Тегесте, который находится на окраине Тенерифе.

Парень формировался, как личность в этом достаточно ограниченном провинциальном месте и воспитывался в семье потомственных болельщиков Барселоны, на фоне безграничного уважения к таким авторитетам, как Йохан Кройфф, Микаэль Лаудруп или Андрес Иньеста. Последний – безаговорочный кумир Педри. Учитывая их схожесть в характерах и игровых стилях, не удивительно, что испанские СМИ часто называют претендента на "Golden Boy" новым Иньестой. На мой взгляд, подобные сравнения никому не нужны. Нового Иньесты никогда не будет, но обязательно будут новые самобытные мастера, имеющие свою оригинальную идентификацию в футболе. У Педри есть абсолютно все для того, чтобы стать таким мастером.

Сергей Костенюк