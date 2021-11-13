ЧМ-2022. Отбор

Капитан сборной Уэльса поделился ожиданиями от памятного поединка.

Домашний поединок против Беларуси в рамках квалификации к чемпионату мира-2022 станет для нападающего и капитана сборной Уэльса Гарета Бэйла особенно памятной.

Дело в том, что представитель мадридского Реала в этот вечер будет проводить свою сотую игру в составе "драконов", дебютировав в составе национальной команды в 2006 году, когда ему почти исполнилось 17 лет.

В возрасте 16 лет 315 дней Бэйл вышел на поле в товарищеской игре против Тринидада и Тобаго, благодаря чему стал наиболее молодым футболистов, когда-либо дебютировавшим в составе Уэльса.

Стоит отметить, что Гарету пришлось усиленно восстанавливаться от разрыва подколенного сухожилия в течении последних двух месяцев ради того, чтобы уже во время ноябрьской международной паузы получить шанс стать вторым в истории валлийцем, после Криса Гантера, которому покорился данный рубеж.

"Это был невероятный путь, который начался для меня в достаточно юном возрасте. Сыграть 100 матчей за сборную своей страны — невероятное достижение для меня. Когда я только начинал, то и подумать не мог, что буду близок к этому достижению.

Мы пережили много неудачных моментов, с тех пор, как я впервые вышел в футболке Уэльса, однако мы все равно продолжаем пытаться развивать валлийский футбол, поставив его на правильный путь, а также вдохновляя подрастающие поколения.

Думаю, что многие молодые люди, наблюдавшие за нашим путем на верх, получили прекрасный стимул к собственному развитию. Болельщики, команда, персонал — все мы прониклись этой идее, поэтом выступаем единым фронтом. Была проделана огромная работа, но, надеюсь, все только начинается.

Чемпионат мира по футболу — наш приоритет №1 на сегодняшний день. Мы никогда там не участвовали, но сейчас имеем шансы побороться за место на мундиале в Катаре. Как бы я не хотел сыграть сотый матч за сборную, однако важна будет только сама игра, а не сопровождающие ее моменты.

Три очка — вот то, о чем мы все будем думать, когда прозвучит стартовый свисток. Будем сражаться насмерть ради выхода из группы. Мы сейчас в том положении, когда контролируем ситуацию самостоятельно. Фанаты будут подбадривать нас идти вперед, поэтому этой мотивации будет для нас достаточно", — заключил лидер атак сборной Уэльса.

Напомним, что матч Уэльс — Беларусь состоится 13 ноября, начало в 21:45 по киевскому времени.