Валлийский хавбек "сливочных" травмировался в расположении национальной команды.
Гарет Бэйл, Getty Images
17 ноября 2021, 15:20
Полузащитник мадридского Реала Гарет Бэйл не сможет помочь своей команде в ближайших поединках из-за травмы, сообщает COPE.
Напомним, 32-летний валлиец получил мышечное повреждение в расположении национальной команды на прошлой неделе — в матче против Беларуси (5:1).
По информации источника, на восстановление футболисту понадобится около 2-3 недель.
В нынешнем сезоне Бэйл провел всего лишь три поединка, в которых забил один гол.
Ближайший матч Реал проведет в гостях против Гранады. Игра 14 тура Ла Лиги состоится в воскресенье, 21 ноября, в 17:15 по киевскому времени.
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