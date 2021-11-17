Испания

Валлийский хавбек "сливочных" травмировался в расположении национальной команды.

Полузащитник мадридского Реала Гарет Бэйл не сможет помочь своей команде в ближайших поединках из-за травмы, сообщает COPE.

Напомним, 32-летний валлиец получил мышечное повреждение в расположении национальной команды на прошлой неделе — в матче против Беларуси (5:1).

По информации источника, на восстановление футболисту понадобится около 2-3 недель.

В нынешнем сезоне Бэйл провел всего лишь три поединка, в которых забил один гол.

Ближайший матч Реал проведет в гостях против Гранады. Игра 14 тура Ла Лиги состоится в воскресенье, 21 ноября, в 17:15 по киевскому времени.

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