ЧМ-2022. Отбор

Футболист Реала приблизился к рекордному количеству поединков за сборную.

В 9-м туре отборочного этапа к Чемпионату мира в Катаре Уэльс принимает на своем поле сборную Беларуси.

Полузащитник мадридского Реала Гарет Бэйл проводит свой сотый матч за национальную команду. Лишь один футболист провел больше встреч за валлийскую сборную — Крис Гантер имеет 106 поединков в своем активе.

К слову, футболист Чарльтона находится в запасе Уэльса на этот матч и может провести свой 107-й поединок.

За 99 предыдущих встреч Бэйл сумел забить 36 мячей за Уэльс, а также отдать 20 результативных передач.