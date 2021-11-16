Испания

Бразилец планирует продолжить выступления в каталонском клубе.

Полузащитник Филиппе Коутиньо не заинтересован в уходе из Барселоны в зимнее трансферное окно, сообщает издание Sport.

Коутиньо надеется, что сможет закрепиться в составе команде после прихода Хави и перезагрузить свою карьеру на Камп Ноу. Бразильский хавбек хотел бы остаться в каталонском клубе хотя бы до окончания сезона.

Действующий контракт Коутиньо с Барселоной рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 11 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена продать Коутиньо в Ньюкасл.