Испания

Бразилец рассказал о ситуации в каталонском клубе.

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо прокомментировал слухи о проблемах с тренерским штабом каталонцев.

В СМИ сообщалось, что бразильский хавбек отказался выходить на замену в матче с Сельтой (3:3), но он опровергает эту информацию.

"Я очень удивился, когда увидел новость, потому что я никогда в своей карьере не проявлял непрофессионализм. Где бы я ни был, я всегда ко всем относился уважительно. Журналисты всегда верят многим вещам.

Тяжело пропускать такой длительный период, но я чувствую себя хорошо. Я сейчас в нормальном физическом состоянии и не чувствую боли. Теперь мне нужно время, чтобы найти свою лучшую форму. У меня еще не было серии из четырех-пяти матчей в старте, чтобы продемонстрировать свой лучший уровень", – рассказал Коутиньо в комментарии Tribal Football.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 11 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена продать Коутиньо в Ньюкасл.