Испанец завершает процесс восстановления после травмы.
Ансу Фати, Getty Images
01 декабря 2021, 09:28
Нападающий Барселоны Ансу Фати может в ближайшее время вернуться в общий строй, сообщает издание Marca.
Фати завершает процесс восстановления после травмы подколенного сухожилия, полученной в середине ноября. Ожидается, что испанский вингер может вернуться к матчу с Баварией в заключительном туре Лиги чемпионов, который запланирован на 8 декабря.
В текущем сезоне 19-летний игрок провел 8 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись четырьмя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что полузащитник Педри не поможет Барселоне до конца года.