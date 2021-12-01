Испания

Испанец завершает процесс восстановления после травмы.

Нападающий Барселоны Ансу Фати может в ближайшее время вернуться в общий строй, сообщает издание Marca.

Фати завершает процесс восстановления после травмы подколенного сухожилия, полученной в середине ноября. Ожидается, что испанский вингер может вернуться к матчу с Баварией в заключительном туре Лиги чемпионов, который запланирован на 8 декабря.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 8 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись четырьмя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что полузащитник Педри не поможет Барселоне до конца года.