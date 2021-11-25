Испания

Травма испанского форварда оказалась серьезнее, чем ожидалось.

Нападающий Барселоны Педри не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах этого года, сообщает AS.

Напомним, 19-летний испанец получил повреждение подколенного сухожилия в первом поединке Лиги чемпионов против Бенфики, который прошел в сентябре.

По информации источника, у футболиста уже было два рецидива при восстановлении, поэтому тренерский штаб "блаугранас" во главе с Хави не хочет рисковать его здоровьем.

По этой причине Педри начнет свое восстановление с нуля и не будет форсировать события. Ожидается, что он сможет вернуться на поле в январе.

В нынешнем сезоне Педри провел всего лишь четыре поединка, при том что в прошлой кампании на его счету были рекордные 52 игры за каталонский клуб, не считая матчей за сборную Испании.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.