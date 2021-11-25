Травма испанского форварда оказалась серьезнее, чем ожидалось.
Педри, Getty Images
25 ноября 2021, 13:59
Нападающий Барселоны Педри не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах этого года, сообщает AS.
Напомним, 19-летний испанец получил повреждение подколенного сухожилия в первом поединке Лиги чемпионов против Бенфики, который прошел в сентябре.
По информации источника, у футболиста уже было два рецидива при восстановлении, поэтому тренерский штаб "блаугранас" во главе с Хави не хочет рисковать его здоровьем.
По этой причине Педри начнет свое восстановление с нуля и не будет форсировать события. Ожидается, что он сможет вернуться на поле в январе.
В нынешнем сезоне Педри провел всего лишь четыре поединка, при том что в прошлой кампании на его счету были рекордные 52 игры за каталонский клуб, не считая матчей за сборную Испании.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.