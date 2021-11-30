Испания

Каталонцы проявляют интерес к фулбеку Бенфики.

Защитник Бенфики Алекс Гримальдо попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание A Bola.

Новый главный тренер каталонцев Хави планирует укрепить позицию левого защитника в январе и попытается приобрести Гримальдо.

Гримальдо присоединился к Бенфике в 2016 году, не сыграв ни одного матча в первой команде Барселоны. Действующий контракт испанца с лиссабонским клубом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 22 поединка в футболке "красных", отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона проведет переговоры со своим бывшим полузащитником Дани Ольмо.