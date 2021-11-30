Каталонский клуб хочет подписать своего бывшего воспитанника.
Дани Ольмо, Getty Images
30 ноября 2021, 07:44
Полузащитник Лейпцига Дани Ольмо вновь попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание AS.
Барселона намерена укрепить состав в зимнее трансферное окно и попытается подписать Ольмо. В ближайшие недели каталонцы должны провести переговоры с представителями испанского вингера, чтобы обсудить возможный трансфер.
Стоимость 23-летнего игрока оценивается в сумму около 60 миллионов евро.
В текущем сезоне Ольмо провел 6 поединков в футболке "быков", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Барселона также проявляет интерес к нападающему Манчестер Юнайтед Антони Мартиалю.