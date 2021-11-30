Испания

Каталонский клуб хочет подписать своего бывшего воспитанника.

Полузащитник Лейпцига Дани Ольмо вновь попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание AS.

Барселона намерена укрепить состав в зимнее трансферное окно и попытается подписать Ольмо. В ближайшие недели каталонцы должны провести переговоры с представителями испанского вингера, чтобы обсудить возможный трансфер.

Стоимость 23-летнего игрока оценивается в сумму около 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Ольмо провел 6 поединков в футболке "быков", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Барселона также проявляет интерес к нападающему Манчестер Юнайтед Антони Мартиалю.