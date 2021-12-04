Испания

Защитник вернулся после периода восстановления.

Американский защитник каталонской Барселоны Сержиньо Дест был вынужден отсутствовать в тренировочном процессе своей команды из-за болей в пояснице, которые он начал испытывать по ходу матча против Алавеса еще 30 октября (1:1).

С тех пор, 21-летний футболист не мог помочь "блаугранас" в их поединках, а также был вынужден пропустить начальный цикл работы под руководством Хави.

Ожидается, что в домашнем матче 16-го тура испанской Ла Лиги против севильского Бетиса Дест сможет появиться в стартовом составе, где ему кампанию может составить французский нападающий Усман Дембеле, который таким образом может появиться на поле впервые в текущем розыгрыше Ла Лиги с первых минут.

Напомним, что матч Барселона — Бетис начнется в 17:15 по киевскому времени. Подготовиться к данной игре вы можете с помощью нашего специального материала.