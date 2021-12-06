Испания

Участие француза в матче с Атлетико под вопросом.

В рамках 17 тура испанской Ла Лиги мадридский Реал сыграет против Атлетико в дерби.

Этот поединок может пропустить лидер "королевского клуба" Карим Бензема из-за повреждения.

Француз был заменен в первом тайме матча 16 тура чемпионата Испании против Реал Сосьедада из-за травмы бедра.

Доктора клуба не обнаружили серьезной травмы, но неделю футболист точно пропустит. В матче с Интером его не стоит ждать на поле, да и в дерби с Атлетико, вероятно, также.

В 15 матчах Ла Лиги Бензема забил 12 голов и отдал 7 передач. Он является лучшим бомбардиром турнира.

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